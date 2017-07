Fond faltet gut

Text: Meret Ernst / 10.07.2017 12:00

Origami in Leuchtorange: Mit einer besonders gefalteten Einladungskarte lädt uns das Designbüro Fond ein, den Neustart zu feiern. Zusammengehalten wird die Einladung nur von der Briefmarke. Wer sie auseinanderfaltet, findet eine handgeschriebene, prägegedruckte Karte mit Formen, die aus dem Schriftzug abgeleitet sind und auf der Website wiederkehren. Fond ist ein neugegründetes Designbüro aus Zürich. Der Industrial Designer Dominic Sturm und Interaction Designer Alex Robert haben sich zusammengetan. Sie beraten und unterstützen Unternehmen bei Innovations- und Designprozessen, wie es auf ihrer Website heisst. An der Schnittstelle zwischen Hardware und Software, digitaler und analoger Welt, gestalten sie benutzerorientierte Produkte, Services und Räume. Wer die Einladung nachfalten will, merkt rasch: hier braucht es Kompetenz.