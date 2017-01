Text: Lilia Glanzmann / 30.01.2017 16:00

Die Firma Hey-Sign informiert uns per Post über ihre neue Filzfliesen-Kollektion, die sie anlässlich der Möbelmesse Köln präsentierten. Am beiliegenden USB-Stick hängt ein kleines, dunkelblaues Filz-Schaf. Eigentlich ist es eine gute Idee, mit einem Materialmuster Haptik transportieren zu wollen. In diesem Fall aber wirkt es kontraproduktiv: Während sich Filz über die letzten Jahre mühsam von seinem biederen Image befreite, rückt dieses kleine Wolltierchen es im Nu wieder in die unattraktive Bastelecke.