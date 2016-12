Text: Lilia Glanzmann / 19.12.2016 11:36

Foto: Flurina Rothenberger

Das Konterfei eines Löwen, ein Zitat, ein Paar Handschuhe. Anlässlich des Dreissig-Jahr-Jubiläums der Edition Patrick Frey hat die Textildesignerin Lora Sommer eine limitierte Kollektion von Seidenfoulards entworfen: Mit Sujets, die allesamt aus Büchern der Edition, stammen. Sie sind mal laut, dann wieder dezent aber auch kokett. Eine schöne Hommage, da man sich so auch durch das einstige Buch-Programm raten kann: Andreas Dobler mit «Argovian Sun» aus dem Jahr 2002, David Rengglis «25% Painting» von 2013), David Weiss' «Nine Books 1973–1979» aus dem Jahr 2014), Flurina Rothenbergers «I love to dress like I am coming from somewhere and I have a place to go» von 2015, Prill Vieceli Cremers «Money» ebenfalls aus 2015 sowie Walter Pfeiffers «Scrapbooks 1969–1985» von 2012. Gedruckt wurde die Edition Foulard von Mitloedi Textildruck in Glarus, jedes Sujet ist auf 30 Stück limitiert, misst 140 x 140 Zentimeter und kostet 180 Franken.