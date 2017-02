Märchen weben

«Textil 13» ist eine Gruppe von Handweberinnen, die sich für eine gemeinsame Ausstellung mit einem griechischen Märchen auseinander gesetzt hat. Als Basis für einen gemeinsamen Märchentag diente «Die Königstochter und ihr Schicksal». In der Erzählung fand jede Weberin persönliche Themen und Bilder, die als Impuls für die nächsten eineinhalb Jahre der gestalterischen Arbeit diente. Welche Werke daraus entstanden sind, zeigen die Weberinnen nun anlässlich der Ausstellung «Wege – Gewebe zu einem Märchen», die am 5. Mai 2017 im Ortsmuseum Horgen Vernissage feiert. Dieser Presseversand ist uns aufgefallen, da Weben und Märchen wunderbar zueinander passen: Zum einen spielen Fäden und Garn in den alten Erzählungen immer wieder eine Rolle, etwa bei Rumpelstilzchen, als die Königstochter Stroh zu Gold spinnen soll. Zum anderen ist das Weben ein Handwerk, das durch Kette und Schuss genauso vielschichtige Bilder produziert, wie es Märchen tun: In eindrücklichen Bildern erzählen sie von oft mühevollen Wegen, auf denen die Hauptperson dank Mut und Ausdauer zum Kern ihrer Persönlichkeit, zu Glück und Weisheit gelangt. Aufgefallen ist uns insbesondere die Arbeit «Reflexion», eine Seiden-Tapisserie von Catherine Labhart. Dazu die Künstlerin: «Wer einen langen Weg zu gehen hat und einen nächsten Entwicklungs-Schritt tun soll, der muss auch immer wieder innehalten, rasten und nachdenken, bevor er weitergehen kann. Im Blick auf eine spiegelnde Wasseroberfläche findet man die innere Ruhe zum Überlegen leichter.»