Design-Trends fürs nächste Cover

Eine Presseagentur aus Portugal meldet sich bei uns mit dem E-Mail-Betreff «Design Trends for your Next Cover». Die neusten Stücke der Heimdekor-Marke «Ana Vasconcelos» sollen uns als Inspiration für unser nächstes Cover dienen. Die Vase «Trefoil» etwa ist inspirert von Kleeblättern und stehe für einen frischen und zeitgenössischen Look. Oder aber «Globe», inspiriert von mikroskopisch betrachteten Bakterien und Viren mit höchst dekorativem Charakter. Aufs nächste Hochparterre-Titelbild werden es diese Aufnahmen wohl nicht schaffen, wir möchten Ihnen die Bilder der monströsen Vasen, Schalen und Skulpturen aber auch nicht vorenthalten. Voilà.