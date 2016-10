Zwei 95-Meter-Türme für Spreitenbach

Text: Urs Honegger / 5.10.2016 10:57

Spreitenbach erhält zwei weitere, je fast 100 Meter hohe Hochhäuser. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Zwischen den beiden Wohntürmen entsteht ein Park, der allen offen steht. Geplant sind insgesamt 500 neue Wohnungen. Diese verteilen sich auf die beiden 31- und 30-stöckigen Hochhäuser sowie auf ein siebenstöckiges, längliches Wohngebäude. Eigentümer und Bauherr des Areals ist der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss, ein Immobilienfonds der Grossbank Credit Suisse. Die Bank geht von Investitionen von über 200 Millionen Franken aus. Der Bauherr gehe von einem Baubeginn im Jahr 2020 aus.

Weitere Meldungen:



– Die Kosten für das Logistikzentrum Hagenholz in Zürich wurden um 14,7 Millionen Franken überschritten. Der «Tages-Anzeiger» berichtet, die «NZZ» interviewt Stadtrat Leutenegger.



– Treppen steigen am neuen Bahnhof in Oerlikon: «Trotz Millionenumbau suchen Pendler auch künftig vergeblich Rolltreppen», schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Die neue Pächterin des Davoser Luxushotels «Intercontinental» bezahlt weniger als die Vorgängerin Stilli Park AG. Die «Südostschweiz» berichtet.