Zürich bekommt ein Eishockeystadion

Text: Urs Honegger / 26.09.2016 10:37

Die Stadtzürcher Stimmbevölkerung gewährt dem Eishockeyclub ZSC Lions ein neues Heimstadion in Altstetten, das Projekt stammt von den Architekten Caruso St John. «Nachdem Zürich viel Häme hat ertragen müssen wegen seiner Pleiten bei den Projekten für ein neues Fussballstadion, beweisen die ZSC-Lions, was möglich ist, wenn man ein Projekt gut aufgleist», schreibt die «NZZ»: «Als es um die Stadionfrage ging, erweckten die Lions nie den Eindruck, dass sie bloss die hohle Hand machen wollen bei der Stadt.» Der Klub habe die nötigen Vorinvestitionen selbst geleistet und wird den Bau des neuen Stadions ohne Steuergelder finanzieren. «Unter diesen Bedingungen waren ein städtischer Betriebsbeitrag von 2 Millionen Franken und ein rückzahlbares Darlehen mehrheitsfähig», meint die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Die Stadtzürcher Stimmberechtigten haben die Erhöhung der Parkgebühren in der City mit 51,6 Prozent Ja angenommen. «NZZ» und «Tages-Anzeiger» kommentieren.



– Die Stadt Zürich sagt Ja zu Schulhausvorlagen: Grünes Licht für 110 Millionen Franken teure Bauvorhaben. Die «NZZ» informiert.



– Die Gemeinde Chenit (VD) sagt Ja zum Bau von sieben Windturbinen. Doch das Projekt ist weit davon entfernt realisiert zu werden, schreibt «24heures».



– Der Walliser Investor Christian Constantin will die Ölraffinerie in Collombey-Muraz kaufen und eine Stadt für 20'000 Menschen bauen. «24heures» berichtet.



– Die Stadtberner Stimmbevölkerung sagt Ja zum Umbau der Schule Kirchenfeld. Obwohl der hohe Kredit von 46 Millionen Franken zu reden gab, meint der «Bund».