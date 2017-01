Zürcher Zurückhaltung

Text: Andres Herzog / 17.01.2017 09:18

Foto: PD

Während die «Südostschweiz» vom «Wunder der Elphi» träumt, fragt sich der «Tages-Anzeiger» heute, warum Zürich keine Elbphilharmonie hat. (Artikel nicht online) In der Limmatstadt sei die Umgebung so wichtig wie der Neubau, schreibt die Zeitung. Baubehörden, Architekten, Verbände, Gesetzgeber, Gerichte, Stimmberechtigte seien alle geeint in der Vorstellung, wie Häuser auszusehen hätten: keinesfalls exzentrisch. «So wie man sich auch den Ehepartner wünscht.» Das Kongresszentrum von Rafael Moneo wurde versenkt, die Europaallee der SBB lasse alle kalt, selbst in Zürich-West sei es beim Gewohnten geblieben. Sogar David Chipperfields Sandsteinkubus für das Kunstmuseum habe es schwer. Zu gross, meinen manche. «In Zürich ist den Leuten immer alles zu gross», so der «Tages-Anzeiger». «Deshalb hätten sie die Elbphilharmonie nie bewilligt.»

Weitere Meldungen:



– Anwohner wehren sich gegen «Bauboom» in Reinach Nord, berichtet die «Basler Zeitung». Ein Komitee will mit einem Quartierplanreferendum eine Grundsatzdiskussion lancieren.