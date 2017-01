Text: Andres Herzog / 27.01.2017 09:13

Der «Tages-Anzeiger» bespricht ein Buch von Hans Weiss und Bernhard Nievergelt über Zürcher Landschaften. (Artikel nicht online) «Es zeigt in Wort und Bild, wo und wie diese gefährdet sind.» Empfehlenswert sei das grossformatige Buch nicht nur wegen des einleitenden Überblicks von Hans Weiss, der lange Jahre Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz war. «Dazu kommen sozusagen praxisbezogene Texte des vormaligen Zürcher Wildbiologie-Professors Bernhard Nievergelt; er erläutert zum Beispiel verschiedene Landschaftstypen, Auen und Moore etwa oder Flusslandschaften.» Den grössten Anteil des Buchs machen aber die Fotos von Marc Schmid und André Roth mit hiesigen Natur- und Kulturlandschaften aus. «Auch sie schwelgen nicht naiv im Idyll», so der «Tages-Anzeiger». «Sie lassen eine Grossportion Schönheit zu, um doch im Einzelnen zu zeigen, dass manches gefährdet oder gar verschandelt ist.»



Hans Weiss und Bernhard Nievergelt: Zürcher Landschaften Natur- und Kulturlandschaften des Kantons Zürich. Mit 153 Fotos. AS-Verlag. 268 S., 58 Fr.

Weitere Meldungen:



– In der Graphischen Sammlung der Zentralbibliothek Zürich liegen Zehntausende Porträts und Fotografien, aber auch mehr als 240 000 Ansichtskarten. Der «Tages-Anzeiger» stieg ins Archiv.



– Neue Solarmodule fügen sich so unauffällig in Hausdächer und Fassaden ein, dass sie gar nicht mehr als solche zu erkennen sind. «Ist damit der alte Traum von der gebäudeintegrierten Photovoltaik wahr geworden?», fragt die «NZZ».



– Ausgerechnet das Gaswerkareal: Das erste Geschäfts des neue Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried ist eines, das er bereits als Baulobbyist in der Privatwirtschaft managte, schreibt der «Bund».