Zimmermann und Roboter

Das weltweit grösste Holzdach des Arch-Tec-Labs auf dem Hönggerberg wurde von Maschinen zugeschnitten und zusammengesetzt. ETH-Architekturprofessor Matthias Kohler beschreibt in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» die Robotik als Wachstumssektor. Hier vorne dabei zu sein, sei wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz: «Diese Entwicklung führt zu einem Wandel und schafft neue Aufgaben. Der Zimmermann wird nicht ersetzt, aber sein Berufsbild verändert sich, er arbeitet in Zukunft vielleicht mit einem Roboter zusammen.»

– Seit vier Jahren will ein Zuger Architekt beim alten Werkhof in Horw günstige Wohnungen bauen. Nun seien erstmals alle Parteien optimistisch, berichtet die «LZ» (Artikel für Abonnenten zugänglich).

– Leichter, billiger, nachhaltiger: Holz erobert die Grossstädte, berichtet das «St. Galler Tagblatt» (Artikel für Abonnenten zugänglich). In London soll ein 300 Meter hohes Hochhaus aus Holz gebaut werden. In Wien wird bereits eines gebaut.

– In seiner Kolumne im «Bieler Tagblatt» (Artikel für Abonnenten zugänglich) vergleicht Benedikt Loderer Architekten mit Bisamratten: «Ich bin die Bisamratte. Bis am Mittwoch, sagt der Köfferlimensch, pardon, Bauherrenberater, bis am 15. der Bausekretär der Gemeinde, bis Ende Monat der Auftraggeber, bis November, bis 2017, bis am, bisam, Bisamratte.»