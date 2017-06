Wo Windräder wachsen

Bis 2050 soll der Anteil der Windenergie in der Schweiz steigen. Für den Zielwert von 4,3 Terawattstunden sind 600 bis 800 Windkraftanlagen nötig. Längst diskutiert die Planung, wo diese stehen könnten (Hochparterre berichtete). Nun legt der Bundesrat ein ‹Konzept Windenergie› vor. Eine detaillierte Karte zeigt, wo der Wind geeignet bläst, wo er genutzt werden darf, wo man Schutzinteressen und Bau abwiegen muss und wo Windräder kategorisch ausgeschlossen sind. Die ‹NZZ› erklärt: «Die Gebiete mit hohem Potenzial liegen im Waadtland und entlang des Jura, im Berner Seeland, im Emmental, wzischen Sempacher- und Hallwilersee, im Kanton Schwyz, in beiden Appenzell und im Kanton St. Gallen sowie in vielen Walliser undBündner Tälern.»

Weitere Meldungen:



– Die Künstlerin und Mäzenin Katrin Bechtler baute sich ein eigenwilliges Haus. Es heisst ‹Chemicalmoonbaby› und hat ausklappbare Balkone. «Bechtler ist von einer Offenheit, die ihresgleichen sucht», sagt Architekt Manuel Herz im ‹Tages-Anzeiger›.



– Mit Star Wars und Indiana Jones wurde George Lucas steinreich. Für eine Milliarde Dollar baut er nun in Los Angeles das ‹Lucas Museum of Narrative Art›. Die ‹Basler Zeitung› berichtet über den futuristischen Entwurf des chinesischen Architekten Ma Yansong.



– «Architekten entdecken das Grün in den Gebäuden», schreibt die ‹NZZ›, «doch wie sinnvoll sind Reisfelder in Bürohäusern?» Ein Bericht über japanische Vorzeigeprojekte und den Architekten Sou Fujimoto.