«Wo Ausserschwyz urbaner ist als die Stadt Zürich»

Text: Urs Honegger / 7.10.2016 11:02

Forscher der ETH entwickeln Kriterien, um die Güte städtischer und verstädternder Räume zu ermitteln. Die «NZZ» berichtet über das Handbuch ‹Urbane Qualitäten›, erschienen in der Edition Hochparterre. Die Publikation bestätige die Erwartung, dass die ‹urbanen Qualitäten› mit zunehmender Distanz vom Herzen der Ballungsräume weniger werden. «Überraschend sind jedoch die Grautöne zwischen dem Weiss der Innenstadt und dem Schwarz der Peripherie. So zeigt sich zum Beispiel, dass die Summe der urbanen Qualitäten an der ohne besonderen Ehrgeiz gestalteten Seepromenade in Pfäffikon (SZ) grösser ist als am Max-Bill-Platz in Neu-Oerlikon, der die Frucht einer gezielten städtebaulichen Gestaltung ist», schreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Die Gegner der Umsetzung der Kulturlandinitiative sind der Meinung, es sei schon genug getan worden. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Mit Moos-Wänden gegen dreckige Stadtluft»: Ein Start-up will mit dem Kampf gegen die Luftverschmutzung Geld verdienen, berichtet der «Tages-Anzeiger».



– Die Gegner des Gestaltungsplans für das Projekt Malley-Gare in Prilly (VD) formieren sich. Am 27. November 2016 wird abgestimmt. «24heures» berichtet.



– Parteien und Quartiervereine in der Stadt Bern fordern weniger Ampeln und ein strengeres Vorgehen gegen Velofahrer. Der «Bund» berichtet.