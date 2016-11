Wie geht verdichten?

Text: Urs Honegger / 15.11.2016 10:55

Im «Tages-Anzeiger» diskutieren Exponenten von SVP und Grünen über die Umsetzung der Kulturlandinitiative im Kanton Zürich. Der Gegner befürchtet einen Baustopp in Zentren, die Befürworterin will ein Zubetonieren der Landschaft verhindern. «Mein Hauptargument gegen die Initiative ist, dass das bewährte System mit dem Siedlungsgebiet durchbrochen werden soll. Wie der Name sagt, ist das vom Kantonsrat beschlossene Siedlungsgebiet zum Siedeln da. Die Grünen fördern mit ihrem übertriebenen Kulturlandschutz die Zersiedelung und verhindern sinnvolle Verdichtungen in Zentrumsnähe, wo schon heute die meisten Leute wohnen», erklärt SVP-Kantonsrat Jürg Trachsel. Marionna Schlatter, Präsidentin der Grünen Zürcher Kantonalpartei, hält dagegen. Verdichten heisst für uns nicht, grüne Wiesen zuzubauen, sondern zentrumsnahe, bereits überbaute Gebiete klüger zu nutzen. Die Siedlungen sind historisch nun mal da gewachsen, wo das beste Ackerland ist. Und wenn sich die Dörfer heute ausdehnen, dann eben ins beste Ackerland hinaus. Genau darum wollen wir dafür sorgen, dass dieses Ackerland durch Aufwertungen kompensiert wird.» Über die Umsetzung der Kulturlandinitiative wird am 27. November 2016 abgestimmt.

Weitere Meldungen:



– Die SBB sind überzeugt, dass sie den längsten Eisenbahntunnel der Welt am 11. Dezember problemlos ins Streckennetz aufnehmen können. Die «NZZ» informiert.



– «Ich bin lieber wieder Architekt»: Patrick Gmür hat seinen Job als oberster Stadtplaner Zürichs an den Nagel gehängt. Die «NZZ» berichtet.



– Nach dem Scheitern des Neubauprojekts prüft die Stadt Zürich mögliche Nutzungen für die Villa Winkelwiese. Der «Tages-Anzeiger» informiert. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Im Kielwasser der Mächtigen»: Am schillernden Werk des Hamburger Architekten Cäsar Pinnau scheiden sich bis heute die Geister, schreibt die «NZZ».



– Die neu im Chliforst in Bern-West geplante Werkstätte der BLS benötigt weniger Land. Dafür müsste Wald gerodet werden, schreibt der «Bund».



– In Berlin plant der Deutsche Werkbund eine ganze Stadt. «Das mutige Projekt geht aber zu wenig weit», schreibt der «Tages-Anzeiger». (Artikel online nicht verfügbar)