Zürcher Städte zum Mehrwertausgleich

Zürcher Städte sind unzufrieden mit dem geplanten Gesetz zur Abschöpfung von Planungsmehrwerten. Die Gemeinden kämen zu kurz, und eine qualitätsvolle Verdichtung wäre nicht mehr möglich. Die «NZZ» berichtet über die gestrige Medienkonferenz der Stadt- und Gemeindepräsidenten oder Bauvorsteher der Städte Zürich, Winterthur, Bülach, Dübendorf und Regensdorf. Der in der kantonalen Gesetzesvorlage vorgesehene Mehrwertausgleich von 20 Prozent sei zu wenig. Zürich fordert 50 Prozent, Regensdorf 40 bis 50 Prozent, Winterthur 20 bis 50 Prozent. «Trotz diesen Differenzen in Bezug auf die richtige Prozentzahl ist die Stossrichtung der fünf Kommunen klar», schreibt die «NZZ»: Diese Vorlage trage zu stark die «Brille des Kantons». Die urbanen Gebiete müssten den grössten Teil des prognostizierten Bevölkerungswachstums aufnehmen. Sie trügen die Kosten, also müsse man ihnen auch die nötigen Mittel in die Hand geben. Im Idealfall profitierten alle: Die Zersiedlung werde gebremst, es entstünden neue, qualitätvolle Quartiere, die Grundeigentümer erzielten einen angemessenen Gewinn, und die Gemeinde vermeide eine finanzielle Schieflage.

Weitere Meldungen:



– Der Architekt Jan Kinsbergen hat den Wettbewerb für ein Ausbildungszentrum der ‹Haute Ecole de santé vaudoise› in Chavannes-près-Renens (VD) gewonnen. «24heures» berichtet.



– Alte Hotels sollen gänzlich zu Wohnungen umfunktioniert werden können. Die «Südostschweiz» bilanziert den Runden Tisch von Bundesrat und Bündner Tournismus.



– Das diesjährige Neustadt-Lab auf der Berner Schützenmatte kam beim Publikum besser an als die Premiere, schreibt der «Bund».



– «Industrie 4.0 weckt Dornröschen»: Das stillgelegte Schorenareal in Arlesheim (BL) wird nach 50 Jahren Kompetenzzentrum für modernste Arbeitswelt. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Ein herbe Niederlage für die Stadt Laufen»: Die Stimmbevölkerung hat das Grossprojekt Nau versenkt. Die «Basler Zeitung» berichtet.