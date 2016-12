Wer die Schweiz prägt

Das Gottlieb-Duttweiler-Institut hat in diesem Jahr erstmals ein Ranking der wichtigsten Denker in der Schweiz erstellt. Unter die ersten zwanzig schaffen es fünf Architekten, schreibt das «NZZ Folio» (für Abonnenten zugänglich): Jacques Herzog und Pierre de Meuron, Mario Botta, Santiago Calatrava und Peter Zumthor. Warum finden sich so viele Architekten auf dieser Liste? Zum einen bildeten diese Platzierungen natürlich das hohe Ansehen ab, das Schweizer Architekturbüros weltweit geniessen. Zum anderen zeige sich hier ein publizistischer Vorteil, den diese Berufsgruppe gegenüber anderen Intellektuellen hat: Sie können mehr Projekte bauen als Wissenschafter Bücher schreiben, und sei es nur, weil alle Entwürfe eines grossen Büros dem namengebenden Architekten zugerechnet werden. Zudem bleibt jedes ihrer Projekte lange aktuell: Vom Ideenwettbewerb über Baubeginn, Verzögerungen und Budgetüberschreitungen bis zur Einweihung vergehen meist viele Jahre.