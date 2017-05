Was ist ein Zentrumsbahnhof?

Die SBB und das Bundesamt für Verkehr sind sich uneinig, ob Intercity-Züge auch an grossen Vorstadtbahnhöfen halten dürfen. Die ‹Luzerner Zeitung› erzählt die Geschichte: 2016 wollten die SBB versuchsweise IC-Halte in Zürich Altstetten und Bern Wankdorf einführen. In den Vorstädten sind riesige Arbeitsgebiete entstanden und die Pendler nicht über die Zentren zu führen würde diese entlasten. Es würde ausserdem Pendlerzeit sparen und vielleicht manchen Autofahrer zum Bahnpassagier machen. Gute Gründe, den Kundenbedürfnissen zu entsprechen, findet die SBB. Doch das BAV pfiff sie zurück und passte seine Richtlinien an. Dieses sehen zwar vor, dass Fernverkehrslinien des Basisnetztes, nicht aber des Premiumnetzes in Vorstadtbahnhöfen halten dürfen. Das heisst: Nur Interregio-, keine Intercity-Linien dürfen in Vorstädten halten, egal ob mehr Menschen nach Zürich Oerlikon wollen als nach Solothurn. Das geht den SBB und auch Pro Bahn zu wenig weit. Und auch die ‹Luzerner Zeitung› meint: Die Schweizer Städte entwickeln sich zunehmend zu städtischen Grossräumen mit mehreren Zentren, was die Konzeption des Schweizer Fernverkehrsnetzes nicht mehr genügend abbildet.»

Weitere Meldungen:



– Peter Zumthor plant die Erweiterung der Fondation Beyeler als Ensemble (Hochparterre berichtete). Die ‹Basler Zeitung› erzählt die Geschichte des benachbarten Iselin-Weber-Parks, der das Museumsgrundstück dann verdoppelt. (Artikel nicht online)



– «Der Flugplatz Dübendorf ist eine Projektionsfläche für alle und alles», schreibt der ‹Tages-Anzeiger› in seiner grossen Reportage über Geschichte, Gegenwart und Zukunft der riesigen Freifläche – als Innovationspark, Freizeitareal, Expogeländer oder etwas ganz anderes.



– Die Mittenza von Rolf Keller und Fritz Schwarz bringt Architektinnen und Denkmalpfleger ins Schwärmen. Nun möchte Muttenz den Grosskomplex im Steildach-Ensemble sanieren und im Baurecht abgeben. Die ‹Basler Zeitung› erklärt Hintergründe und Bedenken. (Artikel nicht online)



– «Verkaufsschlager Drohne», titelt der ‹Tages-Anzeiger›. Vor allem Männer geben jährlich zwischen 200 und 400 Millionen Franken, vor allem für teure Modelle aus. (Artikel nicht online) (Lesen Sie ausserdem: Sie wollen nicht nur spielen)