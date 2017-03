Heimat und Landschaft

Im Stapferhaus Lenzburg geht am Freitag die grosse Ausstellung zum Thema «Heimat» auf: ein Thema, das viele Menschen in der Schweiz vor allem in Zusammenhang mit Verlust von Landschaft wahrnehmen, berichtet «SRF». Doch: Was ist Heimat und was hat sie mit Landschaft zu tun? Das diskutieren die Leiterin des Stapferhauses Sibylle Lichtensteiger und der Landschaftsarchitekt Lukas Schweingruber, der zusammen mit seinem Büro Vulkan unter anderen den Konzeptwettbewerb für die EXPO 2027 gewonnen hatte im Tandemgespräch.