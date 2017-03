Befreites Design

Der in München lebende Schweizer Designer David Bielander verwandelt Alltagsgegenstände in Kunstwerke.

Text: Urs Honegger / 1.03.2017 09:38

«Das Lausanner Designmuseum Mudac lotet wieder die Grenzen zwischen Kunst und Design aus», schreibt die «NZZ». Derzeit stellen Aldo Bakker und David Bielander mit ihren Werken «gestalterische Grundwerte zur Diskussion». Die Nähe von Kunst und Gestaltung werde im Mudac wie kaum anderswo mit viel Leidenschaft zelebriert. Jede Ausstellung erzähle eine Geschichte, jede Inszenierung werde zum Theater, deren Protagonisten schrill auftretende Objekte seien. «Doch es ist gerade das von seiner Zweckmässigkeit befreite Design, das neue Horizonte eröffnen und so zur Inspirationsquelle für Gestalter und für Laien werden kann, denen sich neue Fragen zu den Grundwerten des Designs stellen», schreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Die Zürcher Bodenpreise stiegen zuletzt markant an. «Zwischen den Quartieren gibt es starke Unterschiede - sowie Überraschungen», schreibt der «Tages-Anzeiger».



– In Bern gebe es keine Wohnungsnot, sagt Adrian Haas, der Präsident des Hauseigentümerverbands, im Interview mit dem «Bund».



– Der Basler Vorort Huningue baut eine Skyline am Rhein mit Wohntürmen, einem Edel-Hotel und Büroräumen. Die «Basler Zeitung» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Die Aufwertung der Ausgehmeile»: Kaum eine Strasse verändert sich so schnell wie die Steinenvorstadt. Die «Basler Zeitung» unternimmt eine Begehung.



– Die ‹Place Perdtemps› in Nyon wird trotz der Kritik am Projekt umgebaut. «24heures» berichtet.