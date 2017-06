Vom Bärenpark in den Rosengarten

Text: Andres Herzog / 9.06.2017 10:07

Foto: Mike Lehmann via Wikimedia

Die Stadt Bern prüft Ideen, um den Rosengarten vom Bärenpark aus besser erschliessen zu können, da der steile Weg für Gehbehinderte kaum zu schaffen ist. Ein konkretes Projekt für eine behindertengerechte Erschliessung soll im Laufe des Jahres 2018 erarbeitet werden, schreibt der «Bund». «Klar ist aber, was der Gemeinderat lieber nicht weiterverfolgen möchte: die Bahn-Idee von Roger Fridelance.» Im letzten Jahr lancierte der Ingenieur die Idee für eine 25-plätzige Panoramabahn. Dafür hat er mit seinen Mitstreitern erst diese Woche ein Crowdfunding gestartet. «Ein erneut gestelltes Gesuch Fridelances für den Bau der Bahn auf dem Spazierweg lehnte der Gemeinderat in der Sitzung vom Mittwoch aber ab», so der «Bund». Zwar unterstützte der Gemeinderat grundsätzlich die Idee, den Rosengarten mit einer Standseilbahn besser zu erschliessen. Doch den Spazierweg für die Standseilbahn zu nutzen, lehne er ab.

Weitere Meldungen:



– Patrick Hohmann stellt Uhren her, die aus Schrott von russischen Weltraumraketen gefertigt sind. Der «Tages-Anzeiger» erzählt die Geschichte von der Idee bis zum Take-off.



– Die «NZZ» porträtiert Alfons Sonderegger, der fast zwanzig Jahre lang die Familienheim-Genossenschaft in Zürich präsidierte.



– Das Velo feiert seinen 200. Geburtstag. Eine Würdigung des humansten und freiheitlichsten Verkehrsmittels in der «NZZ».



– Die «Basler Zeitung» schaut sich im Quartier Erlenmatt um. «1400 Wohnungen und Grünanlagen tragen zur Verwandlung auf dem Areal bei.» (Artikel nicht online)



– Nach rund vier Jahren Bauzeit wird die Taminabrücke, die Pfäfers mit Valens verbindet, für den Verkehr geöffnet. «Doch zuvor wird die Brücke mit grossem Rambazamba gefeiert», freut sich die «Südostschweiz».