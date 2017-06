Verdichten als Verhandlungssache

Text: Urs Honegger / 31.05.2017 10:28

Foto: countercity.ch

200 Architekturstudenten aus Lausanne bauen beim Toni-Areal gemeinsam ein offenes Haus aus Holz. «Sie leben vor, dass Verdichtung in der Stadt ein kreativer Prozess des Aushandelns sein kann», schreibt die «NZZ». In den letzten Tagen haben schwitzende Architekturstudentinnen und -studenten der ETH Lausanne aus rund 22 Tonnen oder 22 Laufkilometern Holzlatten ein Gebilde geschaffen, das aus einem städtischen Leerraum in Zürich-West ein «fast schon intimes Spielzimmer» mache. Bis Mitte Juni soll der Raum zum Nachdenken über das Gestalten und Nutzen urbanen Raumes einladen. Vorgegeben war den Studierenden eine Struktur, in die sich die einzelnen Räume einfügen und die dadurch erst stabil wird. «Diese Struktur besteht aus hoch aufragenden Latten, die eine rund 50 Meter lange Wand unter der Brücke bilden und damit als Gegenstück zur ZHdK-Fassade einen neuen Raum definieren. Erst die Einbauten geben der Wand eine gewisse Festigkeit», erklärt die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Die Sanierung der Berner Frauenklinik ist massiv günstiger, als die Spitalgruppe am Montag angegeben hat. Der «Bund» berichtet.



– Der Anteil des motorisierten Individualverkehrs hat in der Stadt Zürich in den letzten Jahren markant abgenommen. «NZZ» und «Tages-Anzeiger» berichten.



– Der Start der ersten Bauetappe der Limmattalbahn verzögert sich aufgrund von Beschwerden am Bundesverwaltungsgericht. Die «Limmattaler Zeitung» berichtet.



– Städte rund um die Welt versuchen, ihren Baumbestand zu vermehren. Auch Zürich hat seine Strategie geändert, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Die Ausstellungsreihe «basel bewegt» im Stadthaus nimmt markante Bauten unter die Lupe. Die «Basler Zeitung» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)