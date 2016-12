«Utopischer Überschuss»

Text: Palle Petersen / 15.12.2016 12:09

Foto: lda-lsa.de



Erst legt die ‹NZZ› Fakten auf den Tisch: In Deutschland fehlen 770'000 Wohnungen in den Städten und Ballungszentren. An ungünstigen Lagen aber stehen zwei Millionen Einheiten leer und postindustrielle Konversionsareale würden aufgrund tiefer Renditeerwartungen nicht entwickelt. Dann urteilt die ‹NZZ›: Schuld sind neben demografischem Wandel auch der Rückzug des Bundes aus dem Sozialwohnungsbau. Dabei böte dieser – mit Genossenschaftssiedlungen wie der Kalkbreite Zürich) und Werksiedlungen wie der Essener Margarethenhöhe Essen – grosse Chancen für eine «kleine Renaissance». Um ihre These zu untermauern, blickt die ‹NZZ› auf die im Ersten Weltkrieg erbaute Werkssiedlung Piesteritz in Wittenberg (Sachsen-Anhalt): Sie war der erste Grossauftrag von Otto Rudolf Salvisberg. In Köniz geboren, hat Salvisberg in Berlin seine Architektenkarriere begonnen und auch nach seinem Ruf an die ETH Zürich noch dort gebaut. Piesteritz schöpft aus dem Formenvokabular der Gartenstadt: geschwungene Strassen, gedeckte Satteldächer, jedem Haus sein Gärtchen. Doch der reich differenzierte «soziale Städtebau» dachte die soziale Durchmischung und das öffentliche Leben mit. In der Würde der Details, sei «die elementare Raumkunst im Dienste einer humanen und robusten Baugestalt [...] nach wie vor Gradmesser und visionärer Impuls für existenzielle Fragen des Lebens und Wohnens».

Weitere Meldungen:



– Die St. Galler Olma möchte wachsen. Das ‹St. Galler Tagblatt› zeigt das Grossprojekt mit neuen Hallen auf einem Autobahndeckel, der allein 42 Millionen Franken kosten würde. Derzeit wird über die Beteiligung von Stadt und Kanton diskutiert.



– «ETH Hönggerberg soll in die Höhe wachsen», titelt die ‹NZZ› über den nun vom Stadtrat genehmigten Masterplan ‹Campus Hönggerberg 2040›. Basierend auf einer Testplanung von EM2N soll der Campus nach innen verdichtet werden, mit zwei markanten Portalbauten an beiden Enden und einer zentralen Achse.



– Franz Di Salvos segelartiger Wohnkomplex ‹Vele di Scampia› in Neapel ist eine in den 60er- und 70er-Jahren errichtete Megastruktur. Behörden und Bevölkerung freuen sich, dass sie nun gesprengt werden sollen. «Buttare giù! Abreissen!», zitiert die ‹NZZ› und weiss: als Mahnmal gescheiterter Sozialpolitik wird ein Segel saniert.



– Als «Sieg der Vernunft» bezeichnet die ‹Basler Zeitung› den Entscheid des Ständerats wider eine Korrektur eines Bundesgerichtsentscheids von 2011. Dieser hätte «Baulandbauern» ein 400-Millionen-Steuerprivileg beschert.



– Die Zürcher Photobastei zeigt Stadtaufnahmen von Peter Bialobrezski. Sie machen «süchtig nach dem schönen Versprechen Globalisierung», meint die ‹NZZ›.