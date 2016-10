Umbau am Bahnhof SBB in Basel

Text: Andres Herzog / 28.10.2016 09:04

Die SBB unterziehen den Centralbahnhof in Basel einer Frischzellenkur. Sie investieren 82 Millionen Franken in Infrastruktur, Energieeffizienz und Aufenthaltsqualität, meldet die «Basler Zeitung». «Im Zentrum steht unter anderem die funktionale Wiederherstellung des westlichen Gebäudeflügels, und damit verbunden der Rückbau der Zollbauten, die seit Jahrzehnten die SNCF-Halle ‹verzieren›», so die Zeitung. Die Vorarbeiten für die Erneuerung des Westflügels beginnen Anfang November. Die gesamte Planung und die bauliche Umsetzung werden vom kantonalen Denkmalschutz eng begleitet. Die Hauptarbeiten, in deren Rahmen auch das Untergeschoss in der Halle SNCF für eine neue und grössere Migros-Filiale ausgebaut wird, erstrecken sich über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, sie dauern bis Anfang 2020.

Weitere Meldungen:



– Am 27. November stimmen die Zürcher über die Kulturlandinitiative ab. Der «Tages-Anzeiger» erklärt.



– Die Fabrik auf dem Areal der Firma Geistlich in Schlieren verschwindet – gegen den Widerstand eines Teils der Unternehmerfamilie, berichtet die «NZZ».



– Das neue Kongresszentrum von Massimiliano Fuksas in Rom wird eingeweiht. «Der Kontrast zwischen kubischer Aussenhülle und biomorphem Kern kennzeichnet das Bauwerk», schreibt die «NZZ».