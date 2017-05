Tunnelvarianten für Rapperswil

Text: Urs Honegger / 4.05.2017 10:05

Der Kanton St.Gallen hat drei Tunnelvarianten untersucht, um die Verkehrsprobleme in Rapperswil-Jona zu lösen. Sie kosten zwischen 625 und 900 Millionen Franken. Das «St. Galler Tagblatt» berichtet.



«Die Experten haben im Auftrag des St.Galler Tiefbauamtes drei Tunnellösungen durchgerechnet: Je einen Stadttunnel Ost, Mitte oder Direkt in verschiedenen Varianten. Geschätzt haben die Experten neben den Baukosten auch den Aufwand für die Planung, die Projektierung, den notwendigen Landerwerb, die Mehrwertsteuer und für die flankierenden Massnahmen», schreibt das «St. Galler Tagblatt». Die voraussichtlichen Kosten würden sich auf 625 bis 900 Millionen Franken belaufen. Im einem nächsten Schritt werden nun die verschiedenen Optionen einer Zweckmässigkeitsprüfung unterzogen. Der Stadtrat von Rapperswil-Jona habe empfohlen, dabei nur an den Lösungen Stadttunnel Mitte und Direkt weiterzuarbeiten. «Ein Tunnel Ost sei unter anderem wegen der dafür notwendigen städtebaulichen Eingriffe in Jona kaum realisierbar», schreibt das Tagblatt. Die Ergebnisse sollen anfangs 2018 der Bevölkerung präsentiert werden.

Weitere Meldungen:



– Die Klinik Balgrist in Zürich strapaziert mit ihrer Leuchtreklame das Augenlicht von Quartierbewohnern. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Studierende der EPFL haben den Bahnhof Renens in ein kleines Städtebau-Labor verwandelt. «24heures» berichtet.



– Die Stadt Bern muss zahlreiche Gebäude sanieren. Mit dem nächsten Finanzplan wird die bereits lange Liste weiter wachsen, schreibt der «Bund».



– Eine neue Standort-Variante: Die BLS-Werkstätte in Niederbottigen soll teilweise unterirdisch gebaut werden. Der «Bund» berichtet.