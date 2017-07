1938 bauten Adalberto Libera und Adolfo Amitrano die ‹Casa Malaparte› auf Capri. Im Italien-Spezial von Kulturgütern bis Mode beschreibt ‹Die Weltwoche›, wo der Schriftsteller-Dandy Curzio Malaparte tagsüber schlief und nachts arbeitete. Malaparte war erst Faschist, dann Kommunist und empfing im «schönsten Haus der Welt» die grossen Generäle und Künstler seiner Zeit zu langen Urlauben und schrillen Abendessen. Die Architekturikone auf einer Insel mit dem Treppenrücken und Terrassendach, auf dem sich Brigitte Bardot für Jean-Luc Godard in die Sonne legte, ist bei schlechtem Wetter nicht erreichbar. Bei Sturm schlagen die Wellen hoch an die Fassade und Spritzen durch die Fensterritzen. «Una casa come me», nannte Malaparte das, «trista, dura, severa».

Weitere Meldungen:



– «Die Metropolen versprechen Freiheit – aber die Kreativzonen liegen heute am Stadtrand», schreibt die ‹NZZ›. Auf einer ganzen Feuilleton-Seite besingt sie Suburbia, wo die Welt von Morgen anbreche. «Die Metropole war gestern.»



– «Berns Altstadt hat das, was Malls künstlich nachzuahmen versuchen», sagt der Stadtmarketing- und Shopping-Experte Thomas Sevcik in ‹Der Bund›. Er erklärt, wieso grosse Entwickler an den trendigsten Orten der Welt an die alemannische Allmend anknüpfen, um zum besten Quartiermix zu gelangen. Für «schräge Sachen» mit Zwischennutzungscharakter würde teils komplett auf einen Mietzins verzichtet.



– «Kantone bremsen beim Mobility-Pricing», titelt die ‹NZZ›, denn den Kantonen ist ein Pilotversuch zu früh. Wenn schon, dann Road-Pricing, lautet das Fazit und einzig der Kanton Zug bietet Hand zu einer theoretischen Modellrechnung.



– Harry Gugger baut einen sechsgeschossigen Holzbau für die Medisuisse in St. Gallen. Das ‹St. Galler Tagblatt› berichtet über den Wettbewerb in der «sehr beengenden Situation».



– Mit 100'000 Franken will Chur die Innenstadt aufhübschen. Die ‹Südostschweiz› berichtet über Bauminseln, Schirme und buntere Strassenschilder.