Traum vom Eigenheim vorbei

Text: Urs Honegger / 20.09.2016 09:43

Der Traum vom Eigenheim bleibt für immer mehr Zürcher unerfüllt: Der

Anteil der Familien, die sich Wohneigentum leisten können, ist von 17

auf 10 Prozent gesunken. Der «Tages-Anzeiger» berichtet über eine

Studie der Zürcher Kantonalbank ZKB. Die Immobilienfachleute haben die Preisentwicklung angebotener Eigenheime im ganzen Kanton analysiert und sie mit dem Einkommen und dem Vermögen derjenigen abgeglichen, die am häufigsten danach Ausschau halten: Junge Eltern im Alter zwischen 31 und 45 Jahren, die zurzeit noch in Mietwohnungen zu Hause sind. «Einen Strich durch die Rechnung machen vielen Familien auch die höheren Anforderungen für die Gewährung einer Hypothek. 20 Prozent des Hauspreises müssen heute sofort bezahlt werden. Gelder aus der Pensionskasse dürfen nur noch für 10 Prozent des Kaufpreises verwendet werden», schreibt der «Tages-Anzeiger». Der schwindende Kreis potenzieller Käufer für hochpreisige Objekte zwinge die Immobilienentwickler, ihre Projekte anzupassen: Anstelle von Einfamilienhäusern mit viel Land bauen sie zunehmend Reiheneinfamilienhäuser oder setzten auf kleinere Wohnungen.

Weitere Meldungen:



– Klares Ja für neues Gymnasium an der Goldküste: Der Kantonsrat heisst die Errichtung einer Kantonsschule in Uetikon am See ohne Gegenstimme gut. «Tages-Anzeiger» und «NZZ» berichten.



– Im Kanton Bern sollen in neuen Wohnbauten keine Ölheizungen mehr installiert werden. Alte Häuser sollen besser isoliert werden, schreibt der «Bund».



– Der Überlebenskampf von Charles Vögele ist vorbei. Die Modefirma soll verkauft und der Name aufgegeben werden. «NZZ» und «Tages-Anzeiger» berichten



– Die Liebe zur Schweizer Waschmaschine: Für die Hersteller Schulthess und V-Zug spielt das Schweizerkreuz eine grosse Rolle, weiss die «NZZ».



– «Das erste Stahlrahmen-Velo mit einem gebogenen Rohr»: Ein Bündner Startup realisiert ein Novum auf dem Velomarkt. Die «Südostschweiz» berichtet.