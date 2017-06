Streit um den grünen Turm

Text: Urs Honegger / 20.06.2017 10:07

Ein Streit zwischen zwei Investoren blockiert den Bau des ‹Quartier des Cèdres› in Chavannes-près-Renens bei Lausanne. «24heures» berichtet. Von insgesamt 17 geplanten Gebäuden seien erst drei im Bau. Drei weitere warteten auf die Baubewilligung und damit auf den Start der zweiten Bauphase. In der dritten Etappe soll ein 117 Meter hoher Wohnturm gebaut werden, mit Bäumen auf der gesamten Fassade. Gestritten wird unter anderem um die Höhe des Turms: Obwohl ein Referendum an der Urne die Höhe auf 117 Meter beschränkte, habe der Eigentümer des Areals einen Architekturwettbewerb für einen 140 Meter hohen Turm ausgeschrieben, so der in «24heures» formulierte Vorwurf.

Weitere Meldungen:



– Das zukünftige römische Museum in Avenches will einen Komplex nach dem Vorbild des «pôle muséal» in Lausanne bauen. «24heures» berichtet.



– Merian Stiftung, Kanton und Migros treiben Planung auf dem Basler Dreispitz-Areal voran. Die «Basler Zeitung» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Neue Kampfzonen beim Ausbau von Autobahnen»: Während sich die Städte gegen Anschlüsse wehren, setzt der Bund auf kleine Schritte gegen Staus. Die «NZZ» informiert.



– «Oerlikon startet den Drucker»: Der Industriekonzern will in fünf Jahren aus dem Nichts zu einem bedeutenden 3-D-Auftragsfertiger werden. Ein Bericht in der «NZZ».



– «Riesenstern, Grabsteine, Wild-Futterstelle und ein Eisbär»: Auf Zürcher Plätzen stehen plötzlich ganz seltsame Objekte, schreibt der «Tages-Anzeiger».