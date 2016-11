In der Septemberausgabe berichtete Hochparterre über «Eine Bieler Schildbürgerei». Mittlerweile gewinnt das Komitee «Westast so nicht!» an Fahrt und hat bereits über 750 Mitglieder. Nun titelt ‹Der Bund›: «In der Stadt Biel wächst die Angst vor dem grossen Loch» und berichtet über die erwachende Zivilgesellschaft. Diese stört sich am geplanten Trassee der Autobahn, das die Schnellstrassen nach Bern und Neuenburg «mitten durch die Stadt hindurch» verbinden soll. Das Komitee spricht vom Megaprojekt einer Art, die im 21. Jahrhundert nicht mehr gebaut werden dürfe und organisiert «Stadtwanderungen entlang der Zerstörungsachse».

Weitere Meldungen:



– Die ‹NZZ› zieht eine interessante Parallele zwischen der Schweizer Neat und dänischen Brücken. Beides sind «Schlüssel-Infrastrukturen für den Verkehr in Europa». Doch sie sind unterschiedlich organisiert und in Dänemark «bezahlen die Benützer».



– «Zürich braucht nicht nur Wohnungen und Velowege», sagt der Zürcher Alt-Stadtpräsident Elmar Ledergerber in der ‹NZZ›. «Wir müssen auch die Kreativwirtschaft und den Tourismus voranbringen». Ledergerber bricht eine Lanze für das 250-Millionen -Franken-Projekt von der IG Kongress-Stadt Zürich und dem Investor Mobimo auf dem Carparkplatz beim Hauptbahnhof – laut Alt-Stapi «eine unglaubliche Emissionsbombe».



– Wenn in Niederwangen ein neues Polizeizentrum entsteht, wird die Zentrale im Berner Ringhof frei. ‹Der Bund› hat mit den Quartierorganisationen Loraine-Breitenrain-Leist gesprochen. Sie sehen den Ringhof als Chance für die Stadt: Wohnen, Gewerbe, NGOs.



– Die Stadt Basel möchte für 25 Millionen Franken einen «Veloring» bauen, der Wohnquartiere, Bahnhöfe, Arbeitsplätze und Schulen verbindet. Die ‹Basler Zeitung› berichtet.



– Auf dem «Unterfeld» zwischen Zug und Baar könnte ein Grossprojekt mit 700 Wohnungen entstehen, das Stimmvolk hat das letzte Wort. Die ‹Luzerner Zeitung› spricht derweil schon von einem «Run auf Wohnungen und Erdgeschosse» und Investoren beider Seiten, die auch über Co-Working-Spaces und einen Zirkus nachdenken.