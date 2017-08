Smarte Technik für mehr Sicherheit zu Hause

Text: Urs Honegger / 30.08.2017 10:17



Vernetzte Kameras für drinnen und draussen, Rauchsensoren und sogar Flugdrohnen sollen Wohnungen und Häuser sicherer machen. Welche Produkte gibt es, und was können sie? Der «Tages-Anzeiger» bringt eine Übersicht und kommt im Kommentar trotz allem zum Schluss: «Das Zuhause muss eine überwachungsfreie Zone sein. Wo man seine kleinen und grossen Geheimnisse wahren darf.»

Weitere Meldungen:



– Das Alterspflegeheim Humanitas bezieht in den nächsten Wochen den Neubau von Bachelard Wagner Architekten. Die «Basler Zeitung» informiert. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Kreative Fernbeziehung»: Das junge Basler Modelabel Collective Swallow zeigt an der Mode Suisse seine Kreationen. Die «Basler Zeitung» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Alpines Museum lanciert Rettungsaktion»: Der Stiftungsrat des Alpinen Museums versucht mit einer Kampagne den Bund in die Pflicht zu nehmen, schreibt der «Bund».



– Jahrelang verzögerte der Zürcher Stadtrat sein Veloverleihsystem. Jetzt, da der Start absehbar ist, stehen überall in der Stadt private Leihvelos rum, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Die Diskussionen um ethische Dilemmata vermitteln ein «gefährlich falsches Bild davon, wie autonomes Fahren funktioniert», schreibt die «NZZ».