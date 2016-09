Schlierens Zukunftsvision

Text: Urs Honegger / 28.09.2016 10:42

Foto: schlieren.ch

Bis 2030 rechnet die 19'000 Seelen Stadt Schlieren mit weiteren 3500 Einwohnern und 1200 Arbeitsplätzen. Der Stadtrat möchte das Wachstum nicht mit Einzonungen, sondern durch innere Verdichtung auffangen. Unter Mitwirkung der Bevölkerung hat der Stadtrat nun ein Stadtentwicklungskonzept für die nächsten 10 bis 25 Jahre erarbeitet. Die «NZZ» berichtet. Die Gestaltung des neuen Zentrums habe oberste Priorität, das zentrale Thema sei jedoch der Freiraum. «Die Vision ist ein Schlieren mit einem grünen Wegnetz und fussgängerfreundlichen Strassen», schreibt die «NZZ». Dank fünf Verbindungen zwischen dem Schlieremer Berg und der Limmat sollen die Naherholungsgebiete besser erreichbar sein. Das Konzept sehe jedoch auch Hochhäuser vor – vor allem rund um den Bahnhof.

Weitere Meldungen:



– Die «Südostschweiz» bringt «das neuste Gerücht um den Turmbau zu Vals»: Bauherr Remo Stoffel suche einen neuen Standort, weil Coca-Cola keine Probebohrungen zulasse.



– «Schwarz auf weiss»: Die gedruckten Erinnerungen an die Architekturbiennale Venedig sind eine angenehme Last, meint die «NZZ».



– «Viele verpatzte Chancen»: Es lässt sich nicht schönreden, schreibt die «NZZ», die Schweizer Uhrenbranche stecke in der Krise.



– Gelterfingen, Kirchdorf, Mühledorf und Noflen haben Ja zu einer Fusion gesagt: «keine Revolution, aber mehr, als manch anderen gelungen ist», schreibt der «Bund».



– Der 115-jährige Kursaal an der place Bel-Air in Lausanne wird restauriert. «24heures» erzählt ein Stück Stadtgeschichte.