Schiffbruch im Zweitwohnungsbau

Rückblende: Seit 2002 blühte das Geschäft mit Zweitwohnungen in den Bergen dank globalem Wirtschaftsboom, tiefen Zinsen und verhältnismässig schwachem Franken. Dann kam 2008 die Wirtschaftskrise und 2012 wurde die Zweitwohnungsinitiative angenommen. Seither harzt es auf dem Markt. Die ‹NZZ› titelt nun über «Das Ende der Ferienstimmung» und meint: Lange hätten Makler geglaubt, die Unsicherheiten durch die angenommene Initiative seien am schlechten Geschäftsgang Schuld, doch in Wahrheit habe sich der Ferienwohnungsmarkt geändert. Erstens habe man in «Torschusspanik» vor der Initiative nochmals kräftig gebaut. Zweitens besässen viele Kaufwillige bereits eine Ferienwohnung. Drittens motiviere der starke Franken ausländische Besitzer, ihre Zweitwohnungen zu verkaufen um einen Währungsgewinn zu realisieren. Viertens wollten viele Nachkommen die Ferienwohnungen ihrer Eltern nicht übernehmen, weil das neue Statussymbol Flexibilität heisst und sie sich nicht an einen Ort binden wollten. Während manche Makler glauben, bloss ein wenig Geduld haben zu müssen – und dies können sie sich dank tiefer Hypothekarzinsen durchaus leisten – sieht die ‹NZZ› darin eine Illusion: «Gut möglich also, dass das lukrativste Geschäft, das man in den Bergen je betrieben hat, nämlich der uferlose Bau und der Verkauf von Zweitwohnungen, soeben Schiffbruch erlitten hat». In einem weiteren Artikel berichtet die ‹NZZ› über die «Kampfzone Maiensäss».

Weitere Meldungen:



– Der Pilotbetrieb des Architekturzentrums Zürich (ZAZ) ist aufgegleist. 2017 wird das Museum Bellerive saniert, 2018 zieht der von ETH, BSA und SIA getragene Verein ein, berichtet die ‹NZZ›.



– Neuer Anlauf für das Klanghaus Toggenburg von Meili/Peter. Wie das ‹St. Galler Tagblatt› berichtet werden dem Kantonsparlament morgen 10'000 Unterschriften übergeben mit dem Ziel «das Klanghaus aus der Versenkung zu holen».



– «Selbstfahrende Autos als Chance – und Risiko», titelt die ‹NZZ› über die bundesrätliche Auslegeordnung zur automatisierten und digitalisierten Mobilität. Eine Anpassung des Strassenverkehrsgesetzes soll «möglichst weitgehende Kompetenzen» schaffen.



– Zukunftsforschung in Varianten: ‹Die Weltwoche› spricht mit Georges T. Roos über vier Szenarien für die Schweiz. Sie heissen: Balance, Bio-Control, Clash und Ego.



– Die Swiss Re darf das 1982 rekonstruierte Mythenschloss abbrechen und durch einen Neubau von Meili/Peter ersetzen. Wie die ‹NZZ› meldet, stützt das Baurekursgericht den Entscheid des Zürcher Stadtrats, das Gebäude aus dem Schutzinventar zu entlassen.