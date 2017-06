Roboter baut Haus

Empa und ETH verwirklichen in Dübendorf das erste digitale geplante und gebaute Haus.

Text: Urs Honegger / 30.06.2017 10:53

Foto: SDA

Auf dem NEST Gebäude der Empa und Eawag in Dübendorf bauen acht Professuren der ETH Zürich gemeinsam mit Wirtschaftspartnern das dreigeschossige ‹DFAB HOUSE›: «Es handelt sich um das weltweit erste Haus, das weitgehend mit digitalen Prozessen entworfen, geplant und auch gebaut wird», schreiben die Initianten. Die Sendung «Echo der Zeit» von SRF hat die Baustelle besucht, «20min.ch» zeigt ein Video der SDA.

Weitere Meldungen:



– Der Arealplan Chur West liegt zur Genehmigung bei der Regierung. «Um Investoren in dem Gebiet braucht sich die Stadt nicht zu sorgen», schreibt die «Südostschweiz».



– Die Zürcher Rathausbrücke wird abgerissen und neu gebaut, weil sie dem Hochwasserschutz im Weg steht. Der «Tages-Anzeiger» informiert.



– Der Heimatschutz zieht den Streit um die Genossenschaftssiedlungen an der Zürcher Seebahnstrasse weiter vors Verwaltungsgericht. Die «NZZ» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– Tieflader mit Theaterturm von Origen haben letzte Nacht mehrere Engstellen auf der Julierpass-Strasse in Millimeterarbeit passiert. Die «Südostschweiz» berichtet.



– 40 Bäume fallen für den Berner Bahnhofausbau. «Doch die Trauer um die Bäume ist nicht bei allen gross», schreibt der «Bund».