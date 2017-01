Poesie als Kernelement der Stadtplanung

Text: Urs Honegger / 3.01.2017 11:10

1950 veröffentliche Le Corbusier seine stadtplanerischen Entwürfe für die algerische Hauptstadt Algier in einem von ihm selbst illustrierten Künstlerbuch. Dieses liegt nun erstmals in englischer und deutscher Übersetzung vor. Gerade weil die kleine Schrift eher ein künstlerisches und politisches Manifest darstelle als eine detaillierte urbanistische Abhandlung, lenke sie den Blick auf grundlegende Fragen zu einer Stadtplanung im Spannungsfeld zwischen Orient und westlicher Moderne, schreibt die «NZZ». Zum Kernelement seiner Planungen erklärte Le Corbusier «die Poesie, führend in Sachen der Sparsamkeit und eine Meisterin der Soziabilität». Sie liege über Algier und sei bereit, in städtebaulichen und architektonischen Fakten Gestalt anzunehmen, zitiert die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Der Schweizer Architekt Raphael Zuber hat auf der japanischen Insel Hokkaidō ein Bauwerk für die LXIL JS Foundation geschaffen. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Eine Studie und ein Buch widmen sich der Architektur der 1950er und 1960er Jahre in Lausannes Westen. «24heures» berichtet.



– Martin Vetterli präsidiert seit Sonntag die ETH Lausanne. Die Rekrutierung von internationalen Top-Forschern sei in der Schweiz einfach, sagt er im «Tages-Anzeiger».



– Die ETH Zürich hat weitere Neubauprojekte auf dem Hönggerberg «wegen knapper werdender Bundesmittel» für ein Jahrzehnt oder mehr zurückgestellt. Die «NZZ» berichtet.