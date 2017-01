Olympia in Graubünden: Wurf oder Dummheit?

Text: Palle Petersen / 19.01.2017 11:28



Nicht nur für die Alpenschutzkomission ist die Vorstellung Olympischer Winterspiele in Graubünden eine grösstmögliche Dummheit. So kämpften mitunter viele Künstler und Architektinnen vor vier Jahren erfolgreich gegen eine Kandidatur für die Austragung 2022. Vier Jahre später dasselbe und am 12. Februar stimmt der Kanton darüber ab, ob er sich für das Jahr 2026 bewerben wird.

Die ‹Südostschweiz› widmet sich ausführlich der möglichen Bündner Kandidatur. «Olympische Spiele gehen in Zürich baden», titelt ein Artikel und erklärt, wie die im Olympia-Wunsch erträumten Stadtzürcher sich von links bis rechts nun klar weigerten. «Region Obersee rückt für Bündner Olympiakandidatur in den Fokus», titelt der nächste und beschreibt, dass ausser einer möglicherweise zu nutzenden Eishalle in Rapperswil-Jona noch nicht viel klar ist. «Rummel statt Ruinen – Lillehammer floriert», titelt ein weiterer und versucht, die Angst vor Investitionsruinen zu beruhigen. «Bürger machen gegen Olympia mobil», titelt ein letzter und erklärt, wie Kritiker über Befürworter-Drohkulissen, Breitensport-Förderung und wahrscheinliche Defizite denken.

Auch die ‹Weltwoche› behandelt die Kandidatur ausgiebig. «Olympisches Wintermärchen» propagiert, dass nur Tagträumer glaubten, Strukturprobleme mit Winterspielen lösen zu können. «Reif für Olympia» meint dagegen, die Schweiz sei prädestiniert als Austragungsort, doch müssten Bündner und Walliser dem Kantönligeist abschwören. «Olympische Ruinen» beschreibt, was von 1992 in Albertville bis 2014 in Sotschi schief lief. «Der Spielverderber» portraitiert, wie der SP-Politiker Jon Pult gegen das gesamte kantonale Establishment kämpft. Ausserdem berichtet Sepp Blatter in «Chancenlos» über die Walliser Kandidatur 2006.