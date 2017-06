Noch einmal mit den Bauern reden

Die Gemeinde Glarus Süd hat bekannt gegeben, wie sie die Zweitauflage des zurückgewiesenen Nutzungsplans angehen will. Für die Gewässerräume will sie sich Zeit nehmen, um mit den Betroffenen nach Lösungen zu suchen, berichtet die «Südostschweiz» (für Abonnenten zugänglich). Damit lehnten sie vorerst auch die nötige Umzonung des Bauplatzes für Peter Zumthors Musikhotel in Braunwald ab. Mehr dazu hier. Der Nutzungsplan hätte eigentlich schon im März von der Gemeindeversammlung abgesegnet werden sollen. Doch die Stimmbürger schickten ihn per Rückweisung zurück an den Absender. Damit verbunden waren drei verschiedene Anträge von drei Stimmbürgern. Jakob Hefti hatte zuerst für die Bauerngruppe Glarus Süd gefordert, vor der Ausscheidung der Gewässerräume müsse der Gemeinderat mit den Betroffenen reden, damit man die Spielräume ausloten könne. Die Betroffenen sind vor allem Bauern, deren Land an Gewässer angrenzt. Es darf in einer definierten Breite nur noch extensiv bewirtschaftet werden.