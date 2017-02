Ostschweizer Autobahnen

Das Bundesamt für Strassen (Astra) möchte die St. Galler Stadtautobahn bis 2024 sanieren. Die vier Tunnels müssen saniert, die Lärmschutzwände erneuert und der Deckbelag ausgewechselt werden. Laut ‹St. Galler Tagblatt› sind 21 Einsprachen gegen das Projekt für dei A1 samt Anschlüssen zwischen Winkeln und Neudorf eingegangen. Die Planer sind optimistisch, den auf Mitte 2020 angepeilten Baustart zu schaffen, da die öffentliche Planauflage so früh erfolgte und zur Bereinigung noch viel Zeit bleibt. Weiter östlich, beim A1-Anschluss an der Schnittstelle der drei Gemeinden Goldach, Rorschach und Rorschacherberg wird ebenfalls geplant. Laut ‹St. Galler Tagblatt› soll das Projekt «AutobahnanschlussPlus» Siedlungen und Verkehrsinfrastrukturen nachhaltig abstimmen. Damit es gelingt, soll eine erste Version des Masterplans verabschiedet werden, gefolgt von einer breitangelegten Vernehmlassung, wo die Bevölkerung mitreden darf. Wie allzu oft sind dafür die Sommerferien vorgesehen, wo manch interessierter Bürger in den Ferien ist oder mit dem Arbeitsstress davor und danach beschäftigt ist.

Weitere Meldungen:



– Interpellation zum Schulhaus Volta Nord: Der Bebauungsplan für den neuen Basler Stadtteil nahe der französischen Grenze sieht bis zu 3400 Arbeitsplätze und Wohnraum für rund 2000 Leute vor. Die FDP ärgert sich nun über den möglichen Schulhaus Standort im Lysbüchel. Laut ‹Basler Zeitung› liege dieser nicht zentral im Quartier, sondern am Rand einer Siedlung, umgeben von Industrie und Gewerbe.



– Blühende Berner Besetzerszene: Die von der Stadt zur Verfügung gestellten Freiräume reichen den Besetzern laut ‹NZZ› nicht. Der ‹Tages-Anzeiger› berichtet, wie das Besetzerkollektiv «Oh du Fröhliche» sich gestern Vormittag während Stunden letztlich erfolglos mit Feuerwerkskörpern gegen eine Räumung verteidigte.



– «Eine Million gegen die Abwanderung»: Gemeinsam mit der Bevölkerung sucht die Gemeinde Calanca nach Ideen für eine Weiterentwicklung. Die ‹Südostschweiz› berichtet über Möglichkeiten zur Wohnraumverbesserung und Zukunftsperspektiven für Arbeitsplätze.



– «Die Stadt zerstört ein Naturparadies», klagt ein Zürcher FDP-Kantonsrat im ‹Tages-Anzeiger›. Er wehrt sich gegen ein im Dunkelhölzli-Gebiet in Altstetten geplantes Areal für Hobbygärtner, die dem neuen Eishockeystadion weichen müssen.



– 15 Jahre «Gare du Nord» in Basel: Anlässlich des Jubiläums erzählt die ‹NZZ› die Geschichte vom Sorgenkind zum Kultort für zeitgenössische Musik.



– Anhaltender Bauboom: Die Credit Suisse und der Baumeisterverband rechnen mit einer Steigerung der Hochbautätigkeit von 4% gegenüber dem Vorquartal. Treiber seien laut ‹NZZ› das Tiefzinsumfeld und rekordhohe Aktivitäten im Wohnungsbau.