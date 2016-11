Am 27. November stimmen 17 Bündner und Tessiner Gemeinden darüber ab, ob der ‹Parc Adula› als zweiter Nationalpark der Schweiz entstehen soll. «Endlich wieder ein Fortschritt für den Umweltschutz?», fragt ‹Die Wochenzeitung› im Kommentar «Nationalpark statt alpine Brache» und meint: Die Idee des Nationalparks sei fragwürdig, verdiene aber dennoch eine Chance. Die Kritik betrifft den Park als Alibi-Übung: «Statt zu versuchen, die Wirtschaft als ganze naturverträglich zu machen, richten wir Schutzzonen ein und zerstören daneben weiter wie bisher.» Doch das Gute: «Der Parc Adula als Ganzes ist ein gutes Projekt. Vor allem weil nur elf Prozent der Fläche zur streng reglementierten Kernzone gehören. Im grossen Rest des Gebiets soll eine naturverträgliche Wirtschaftsentwicklung im Vordergrund stehen.» Im dreiseitigen Artikel «Nichts ist dort unberührt» zeigt die WOZ: «Alibiübung oder Zukunftsprojekt? Nicht einmal Bauern und Hirtinnen sind sich einig.»

Weitere Meldungen:



– Das Zürcher Amtshaus am Helvetiaplatz von Jacques Schader wird derzeit für 50 Millionen Franken renoviert. Der ‹Tages-Anzeiger› erklärt den Bau von 1963 und die seinerzeit geplante Grossüberbauung samt Hochhaus auf dem Kanzleiareal.



– «St. Gallen baut schönere Museen», titelt das ‹St. Galler Tagblatt› und freut sich über das neue Naturmuseum, das «trotz Beton» einladend aussehe, «mit hübschen Proportionen». Im Zürcher Landesmuseum dagegen sei der Besucher ein «Gefangener im labyrinthischen Betonbunker».



– Bern möchte das Areal des Zieglerspitals mit Tourismus, Kultur und Sozialem beleben. ‹Der Bund› präsentiert die Zwischennutzungs-Idee mit Hostel, Ateliers für Kunstschaffende sowie betreutem Wohnen.



– Luzern ist gespalten angesichts der bundesrätlichen Zustimmung für das Bypass-Projekt einer Stadtautobahn, die das Zentrum vom Verkehr entlasten soll. In der ‹Luzerner Zeitung› freut sich Baudirektor Robert Küng über den «Meilenstein». Das ‹Komitee Bypass – so nicht!› fordert weiterhin eine Verlängerung des Tunnels bis zur Arsenalstrasse.



– Basel hat heute drei Terminals für internationale Busverbindungen. Kurzfristig möchte die Stadt zwei davon aufwerten, mittelfristig sucht sie einen «Standort für einen vollwertigen Car-Terminal». Laut ‹Basler Zeitung› ist es «sehr anspruchsvoll, innerhalb der Stadt einen Standort zu finden, der alle Anforderungen erfüllt».



– Wohnen ist laut ‹NZZ› in Zürich zum linken Mantra geworden. Parallel zum Aktivismus bei Verkehrspolitik, Infrastruktur- und Schulhausbau, sei dies eine «Sittlichkeitsbewegung, welche nicht nur die tatsächlichen Wohnbauprobleme lösen, sondern gleichzeitig auch neue Lebensweisen befördern wollte».