Mit HdM in der «Elphi»

Die Basler Architekten Herzog & de Meuron hörten am Montag bei der Generalprobe zum ersten Mal das Herz ihrer Elbphilharmonie schlagen. Sie hatten 300 ihrer engsten Vertrauten nach Hamburg eingeladen. Ein Bericht von diesem exklusiven Abend in der «NZZ». Jacques Herzog sagt auf der Rolltreppe nach oben: «In Zeiten, wo man täglich meint, die Welt gehe unter, wo der Populismus die Herzen der Menschen verengt, kann Hamburg nun ein Bauwerk präsentieren, das allen einfach nur Freude macht. Das freut wiederum mich. Es zeigt, zu was Demokratien fähig sind. Immer noch.»