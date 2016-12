Massenkündigung

Der Kanton, die SBB und eine Zürcher Anlagestiftung stritten jahrelang um ein Neubau-Projekt an der Hochstrasse in Basel. Nun gibt das Baudepartement grünes Licht. Aber dieser Entscheid birgt in mehrfacher Hinsicht Konfliktpotenzial, schreibt die «Tages Woche». 100 Mieter, es sind vorwiegend Studenten, die Kündigung erhalten, wie die «Basler Zeitung» am Montag berichtete. Die Umbaupläne der SBB, die das Projekt der Turidomus jahrelang blockierten, sind offenbar vom Tisch. 2018 kann mit dem Abbruch der Häuserzeile angefangen werden. Bis Ende September des kommenden Jahres müssen die 48 Wohnungen geräumt sein.