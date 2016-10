«Markanter Hochbau» am Berner Bühlplatz geplant

Text: Urs Honegger / 6.10.2016 10:14

Bis 2030 will die Universität Bern beim Bühlplatz eine riesige Überbauung realisieren. Auch ein «markanter Hochbau» stehe zur Diskussion. Das geht aus einer Projektstudie des Kantons hervor, die dem «Bund» vorliegt. «Ein Projektentwurf sieht unter anderem ein Hochhaus vor, welches das Quartierbild massgeblich verändern würde», heisst es im entsprechenden Artikel. Insgesamt werden für die Überbauung bis etwa 2040 mehr als ein Dutzend bestehende Gebäude abgerissen werden müssen. Auch ein denkmalgeschütztes Gebäude ziehen die Verantwortlichen zum Abriss in Betracht. Bis Ende Jahr soll ein Architekturwettbewerb auf Grundlage der vorliegenden Projektstudie gestartet werden. «Wenn alles im Zeitplan bleibt, wird nächstes Jahr bereits ein konkretes Siegerprojekt auserkoren», schreibt der «Bund».

Weitere Meldungen:



– Georges Tornier, Chef des Architekturbüros Atelier94 entwirft in einem Video, wie sich die Stadt Nyon entwickeln soll. «Interessant, aber...», meint «24heures».



– Der Kanton Jura träumt von einem Kantonstheater mit professioneller Infrastruktur. «24heures» über den Stand der Planung.



– «Das Sommerwunder wird zerlegt»: Die Manifesta-Plattform am Bellevue wird nächste Woche zurückgebaut. Die «NZZ» berichtet.



– Das Amtshaus am Zürcher Helvetiaplatz wird für 50 Millionen Franken saniert und erhält einen Gastrobetrieb im Erdgeschoss. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Virtual Reality ist mehr als eine Spielerei – indem wir fremde Erfahrungen durchleben, sollen wir empathischer werden. Ein Artikel in der «NZZ».