«Landesausstellung der Städte»

Text: Urs Honegger / 9.05.2017 11:00

Im August 2016 hat die Zürcher Stadtpräsidenten Corine Mauch die Präsidenten der grössten zehn Schweizer Städte mit der Idee überrascht, nun haben sie sich auf ein Motto geeinigt und wollen die gemeinsame Landesausstellung weiterentwickeln. «Die Städte haben das Team Juri Steiner & Partner mit der Erarbeitung einer Projektskizze beauftragt», berichtet der «Tages-Anzeiger». Obwohl in den Städten konzipiert, soll die Expo eine Veranstaltung für die ganze Schweiz werden. Aus Sicht der zehn Städte müsse die Projektskizze deshalb dem Verhältnis von Stadt und Land ein grosses Gewicht beimessen. «Nach dem Ende der Expo-Pläne in der Ostschweiz im vergangenen Sommer laufen bereits andernorts Expo-Abklärungen», weiss der «Tagi»: In Basel-Stadt, Basel-Landschaft und im Aargau. Die bisher ernsthafteste Konkurrenz für die Initiative der Stadtpräsidenten sei eine Crew von Expo.02-Machern, darunter Ausstellungsmacher Peter Sauter, Architekt Sergio Cavero und die Expo.02-Pressechefin Marina Villa. Sie haben eine Landesausstellung 2027 angekündigt. Sie soll auf dem Gelände des Flugplatzes Dübendorf stattfinden.

Weitere Meldungen:



– Eine Arbeitsgruppe fordert den Zürcher Stadtrat auf, Korrekturen am Richtplan für das Hochschulquartier einzufordern. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Morges bereitet sich auf die grosse Verwandlung vor, schreibt «24heures»: Mehr Bewohner brauchen neue Schulen, neue Krippen und bringen mehr Verkehr.



– Der Laviner Bahnhof bleibt im Dorf: Die Rhätische Bahn will nach dem Protest aus der Bevölkerung am Standort festhalten. Die »Südostschweiz» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– Die Basler Personenschifffahrt (BPG) hat ein viertes Schiff gekauft. Gestern war Kiellegung, die «Basler Zeitung» mit dabei. (Artikel online nicht verfügbar)