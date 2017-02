Kunz und Mösch bauen das Tropeninstitut in Basel

Text: Urs Honegger / 15.02.2017 09:06

Foto: David Haas

Die Basler Architekten Kund und Mösch gewinnen den Wettbewerb für den Neubau des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts (Swiss TPH) im Gebiet Bachgraben in Allschwil (BL). Die Jury hat das Projekt der Basler Architekten Kunz und Mösch einstimmig zur Weiterbearbeitung empfohlen, schreibt die «Basler Zeitung. Das Projekt «Belo Horizonte» kombiniere Labor-, Ausbildungs- und Arbeitswelten für die Forschung, Lehre und Dienstleistungen in überzeugender Art und Weise. Dadurch soll auch der direkte Austausch zwischen den unterschiedlichen Labor- und Bürowelten verstärkt werden.

Weitere Meldungen:



– In der Zürcher Flaniermeile zwischen Bellevue und Tiefenbrunnen entsteht ein Zentrum für Architektur. Der «Tages-Anzeiger» berichtet (Artikel online nicht erhältlich)



– Eine Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil am Rhein zeigt, wie Roboter unser Leben verändern. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Gegen die geplante gemeinsame Überbauung des Versicherers Axa Winterthur und der Churer Foppa Gruppe am Churer Bahnhof, ist bei der Stadt Einsprache erhoben worden. Die «Südostschweiz» informiert.



– Das Lausanner Parlament stimmt über einen Kredit von 51,7 Millionen Franken ab, um die Museum Mudac und Musée de l'Elysée zusammenzuführen. «24heures» berichtet.