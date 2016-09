Kulturpark öffnet Türen

Text: Andres Herzog / 21.09.2016 09:04

Foto: kulturpark.ch

Nachhaltig wohnen, arbeiten und tagen in Zürich-West: Vom 2. bis 8. Oktober wird der Kulturpark mit diversen Veranstaltungen eingeweiht, berichtet die «NZZ». Einen modellhaft vernetzten Lebensraum nennt die Hamasil-Stiftung das Ziel ihres Projektes. Im Zentrum steht die Nachhaltigkeit: Die 130 Menschen, die bereits eingezogen sind, hätten schon sieben Arbeitsgruppen zu Themen der nachhaltigen Entwicklung gebildet, sagt Initiator Martin Seiz gegenüber der «NZZ». Hinzu kommen 20 Unternehmen, die sich mit Fragen der Nachhaltigkeit beschäftigen. Und ab Oktober gibt es unter anderem einen Öko-Beichtstuhl, in dem man seine ökologischen Sünden beichten kann. «Für das Herzstück des Veranstaltungsteils, das sogenannte Tagungszentrum, gilt weiterhin ein Baustopp», so die Zeitung. Die Kulturpark-Verantwortlichen überwarfen sich im Jahr 2015 mit der katholischen Kirche, die dort mit der Paulus-Akademie, ihrem Forum für Religion, Ethik, Gesellschaft und Politik, einziehen wollte.

– Die «NZZ» bespricht zwei Ausstellungen – eine im Salzmagazin in Stans, eine im Kulturzentrum La Tuor in Samedan: «Ob Bürgenstock oder Engadin – Architekten erproben neue Ausdrucksformen gerne in den Bergen.»



– Trotz Kritik ist die geplante Begegnungszone am Taminser Dorfplatz einen Schritt weiter: Die Gemeindeversammlung stimmte der Teilrevision der Ortsplanung zu, so die «Südostschweiz».