Naherholungs- landwirtschaftspark

Text: Urs Honegger / 9.08.2017 11:16

Blécherette im Norden Lausannes träumt seit 2012 von einem Agglomerationspark, in dem sich die Stadtbevölkerung mit der Landwirtschaft trifft. Das Projekt ‹P.A.R.C.› (Parc Agricole Récréatif et Culturel) gerät nun ins Stocken. «24heures» berichtet. Zum einen zwinge sie das revidierte Raumplanungsgesetz dazu, ihr Projekt zu überarbeiten, erklären die Initianten gegenüber der Zeitung. Zum anderen bedürfe der neuartige Park, der sich über das Gebiet von vier Gemeinden erstreckt, einen grossen kommunikativen Aufwand. Das Konzept bleibe gültig, die Umsetzung müsse aber vielleicht bis 2040 warten, schreibt «24heures».

Weitere Meldungen:



– Nach einem aussergewöhnlichen Boom in den letzten Jahren verhängt die Waadtländer Gemeinde Gilly einen Baustopp. «24heures» berichtet.



– Nie zeigt sich Zürich von einer intimeren und schöneren Seite als im Sommer, wenn sie frenetisch umgebaut wird, schreibt die «NZZ».



– «Denkmal nach!»: Er nannte sich nicht Künstler, doch der Schweizer Soziologe Lucius Burckhardt hat einiges zur Kunst zu sagen. Ein Bericht in der «NZZ».



– Wer in den USA einen Sneakers-Shop besucht, dem wird eine pseudoreligiöse Offenbarung zuteil. Was steckt hinter dem Kult um den Turnschuh?, fragt die «NZZ».