Kraftwerkzentrale Ragn d’Err in Tinizong ausgezeichnet

Das Churer Architekturbüro von Vincenzo Cangemi hat die internationale Auszeichnung ‹Best Architects in Gold› für den Neubau der Kraftwerkzentrale Ragn d’Err in Tinizong erhalten.

Text: Urs Honegger / 5.07.2017 10:24

Das Churer Architekturbüro von Vincenzo Cangemi hat die internationale Auszeichnung ‹Best Architects in Gold› für den Neubau der Kraftwerkzentrale Ragn d’Err in Tinizong (GR) erhalten. Die «Südostschweiz» berichtet. Der Industriebau, der unter anderem eine Turbine beheimatet, präsentiere sich zwar bescheiden, hinter der heutigen Ausgestaltung und Platzierung stecke allerdings viel Arbeit. «Wie baut man an einem so hochsensiblen Ort ausserhalb der Bauzone?», sei anfangs die Frage gewesen. «Entstanden ist als Resultat aus diesem Prozess ein länglicher Baukörper mit zwei in der Höhe gestaffelten Pultdächern, die wie der Sockel des Baus die Form des Terrains aufnehmen», schreibt die «Südostschweiz».



Ebenfalls mit ‹Best Architects in Gold› ausgezeichnet wurden Boltshauser Architekten für den Wohnturm Hirzenbach, Menzi Bürgler Architekten für die Erweiterung der Schule Felsberg in Luzern und Christ & Gantenbein für das Landesmuseum in Zürich. Alle ausgezeichneten Projekte finden Sie hier.

Weitere Meldungen:



– Die Inox-Halle, der «letzte Zeuge von Veveys industriellen Vergangenheit, wird zum Ausstellungsort mit Restaurant und sechs Wohnungen umgebaut. «24heures» berichtet.



– «Mischzone gefährdet das Gewerbe»: Der Basler Gewerbedirektor Gabriel Barell spricht in der «Basler Zeitung» über das Wohnen und das Arbeiten auf dem Lysbüchelareal. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Die Tage der Automaten sind gezählt»: Bahn- und Busunternehmen wollen den Ticketkauf am Bahnhof überflüssig machen soll. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Fahrerloser Linienbus zum Rheinfall»: Eine Neuhauser Firma integriert ein autonomes Fahrzeug ins Schaffhauser ÖV-Leitsystem. Die «NZZ» informiert.



– «Der Fluch des Algorithmus»: Die «NZZ» erklärt, warum die schöpferischen Zerstörer des Silicon Valley keine Freude mehr an ihrer Navigations-App haben.