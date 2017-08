Kosmos auf allen Kanälen

Text: Marcel Bächtiger / 31.08.2017 12:10

Schweizweit berichten Zeitungen über das Kulturhaus Kosmos, das am Wochenende an der Europaallee eröffnet. «Wer in das Kosmos eintritt, wird von der betonlastigen, aber offenen Architektur überrascht sein», weiss beispielsweise «20 Minuten». «Selbst die zentrale Treppe ist nicht nur eine simple Verbindung, sondern hat noch eine weitere Funktion: Sie ist auch ein Forum mit rund 300 Sitzplätzen, beispielsweise für Lesungen.»

Von «Zürichs neuem Kulturhotspot» berichtet auch die Basler Zeitung, während im «Tages-Anzeiger» die «wichtigsten Fragen zum neuen ‹Greater Arthouse›» beantwortet werden. Für die «NZZ» ist das Kosmos ein Rettungstanker an der Europaallee, «die manche schon totgesagt haben, zu früh natürlich»; im Interview spricht Initiator Bruno Deckert auch über seine heimliche Leidenschaft für Architektur und Gestaltung.



WEITERE MELDUNGEN:



– Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» ab, will aber den gemeinnützigen Wohnungsbau auf bisherigem Niveau unterstützen. Dafür möchte er in den nächsten Jahren 250 Millionen Franken einsetzen können, berichtet die «Aargauer Zeitung».



– «Wie es drinnen riecht, lässt sich erahnen, aber wie mag es dort tönen?» Die «WOZ» berichtet über leerstehende Scheunen im Hochmoor von Gais, in denen Klangkünstler eine «einzigartige Ausstellung» eingerichtet haben. (Artikel online nicht verfügbar)



– Die «Luzerner Zeitung» berichtet über die Wanderausstellung «Bauplatz Kreativität» in der Shedhalle. Mit dem Programm sollen «im Speziellen auch Fachleute aus Architektur und Bauwesen angesprochen» werden. (Artikel online nicht verfügbar)