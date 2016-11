Text: Urs Honegger / 8.11.2016 09:38

Mobimo plant auf dem Carparkplatz ein neues Kongresszentrum für Zürich. «Erst im vergangenen Juni haben die Stadtzürcher Stimmberechtigten die 240 Millionen Franken teure Kongresshaus/Tonhalle-Vorlage angenommen», schreibt der «Tages-Anzeiger». «Das reicht der IG Kongress-Stadt Zürich nicht. Zusammen mit der Immobilienfirma Mobimo planen sie ein neues Kongresszentrum auf dem Carparkplatz im Kreis 5, direkt neben dem Hauptbahnhof.» Laut einer Mitteilung vom Montag steht mit Mobimo ein potenter Investor bereit, der bereits einen Businessplan erarbeitet hat. Auf der Nordseite des Bahnhofs sollen ein Tagungsort für bis zu 3000 Teilnehmer, ein 4-Sterne-Kongresshotel mit mindestens 250 Zimmern im Superior-Segment und ein 2-Sterne-Design-Hotel mit 300 Zimmern zu moderaten Preisen entstehen. «Um die Volumen auf der Parzelle unterzubringen, dürfte man auf ein oder mehrere Hochhäuser setzen», schreibt die «NZZ». «Das Kongresshaus-Ensemble könnte so die städtebaulich unbefriedigende Eingangssituation auf der stark frequentierten Nordseite des Bahnhofs bereinigen.» Berücksichtigt sei im aktuellen Projekt die Baulinie für den sogenannten Stadttunnel, die über das Areal verlaufe, zitiert die «NZZ» Mobimo-CEO Christoph Caviezel.

Weitere Meldungen:



– Der japanische Architekt Kengo Kuma hat das ArtLab auf dem Campus der ETHLausanne gebaut. Besucher können darin die Digitalisierung studieren, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Schweizer Klimaforscher zeigen erstmals umfassend, dass sich der Klimawandel in der Schweiz besonders stark auswirkt. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Auf dem Basler Güterbahnhof Wolf sollen künftig auch Wohnungen und Büros Platz finden. Es soll ein buntes Quartier entstehen, schreibt die «Basler Zeitung».



– «Der Röstigraben stirbt»: Ein Doktorand der EPFL zeigt, dass sich der politische Graben zwischen Stadt und Land verschoben hat. «24heures» berichtet.



– «Kein Pröbeln in der Verkehrspolitik: Die Berner Regierung will nicht am nationalen Pilotversuch zum Mobility-Pricing teilnehmen, weiss der «Bund».