Koch-Areal Zukunft

2.06.2017

Aus dem Koch-Areal in Zürich soll «ein Stück Stadt» werden. «Der Zürcher Stadtrat sucht einen Bauträger für ein Siedlungsprojekt auf dem besetzten Grundstück in Albisrieden», berichtet die «NZZ». Auf dem Areal soll gemäss Mitteilung «ein Stück Stadt mit guter sozialer Durchmischung, attraktivem Nutzungsmix und einer hohen Erlebnisdichte entstehen». Geplant sind rund 350 preisgünstige Wohnungen, zudem 15'500 Quadratmeter Gewerbeflächen und ein 13'000 Quadratmeter grosser Quartierpark. «In einem Gewerbehaus soll Platz für die Kreativwirtschaft, die gewerblich-industriell, aber auch dienstleistungsorientiert arbeitet, geschaffen werden», so die «NZZ». Die Baufelder für die Wohnungen und das Gewerbe werden im Baurecht ausgeschrieben. Der Quartierpark wird von Grün Stadt Zürich geplant. Im September soll die Trägerschaft gefunden sein. Dann folgen Architekturwettbewerbe. Mit dem Bau dürfte frühestens 2021 begonnen werden, meint die «NZZ». «So lange können die rund 150 Besetzerinnen und Besetzer, die heute auf dem Gelände wohnen, höchstwahrscheinlich bleiben.»

Weitere Meldungen:



– Der Manor an der Bahnhostrasse in Zürich muss ausziehen, urteilt das Handelsgericht. Offen ist laut dem «Tages-Anzeiger» nur noch wann.



– Der Berner Gemeinderat will die sommerliche Bespielung der Schützenmatte nicht mehr finanzieren. «Jetzt muss die Stadt neue Interessenten finden», so der «Bund».



– Das Bündner Kunstmuseum widmet Hans Danuser eine Retrospektive. «Danuser ist der Wegbereiter der Fotografie als Kunstform», schreibt die «Südostschweiz».