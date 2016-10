Kein Hochhaus auf dem Meinen-Areal

Text: Urs Honegger / 18.10.2016 08:15

2020 soll die Grossmetzgerei Meinen in Bern einer Überbauung gewichen sein, in der es Platz für Läden, Gewerbe und Dienstleistungen gibt und Wohnungen samt Balkonen mit Blick ins Grüne. Gestern zeigten die Verantwortlichen, wie sie das Projekt von GWJ Architektur AG in Zusammenarbeit mit Astoc Köln und ASP Landschaftsarchitekten weiterentwickelt haben. Der «Bund» berichtet. Bedenken der Anwohner seien aufgenommen worden. Die Reduktion um ein Stockwerk sowie eine leichte Rückversetzung der Fassade im Parterre seien das Resultat davon.

Weitere Meldungen:



– Mit millionenschweren Investitionen in neue Bahnen setzen österreichische Skigebiete die hiesige Konkurrenz unter Druck. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Implenia geht im Streit um den Zürcher Letzigrund vor Bundesgericht. Das Bauunternehmen hält an seiner Forderung fest. Die «NZZ» berichtet.



– Der zweite Roche-Turm wird 27 Meter grösser als der Bau 1, aber in der Grundrissfläche deutlich kleiner. Er soll 2022 fertig sein. Die «Basler Zeitung» berichtet.