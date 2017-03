«Kein Haus, das sagt, es tut mir leid, dass ich da bin»

Text: Urs Honegger / 7.03.2017 09:36

Am Donnerstagabend stellte Peter Zumthor sein Projekt für ein Klanghotel im glarnerischen Braunwald vor. (Hochparterre.ch berichtete.) Im Interview mit der «Südostschweiz» nimmt der Architekt Stellung. (Artikel online nicht zugänglich). Er habe in Braunwald sofort gespürt, dass dies ein idealer Ort wäre für ein Berghotel, das auf Ruhe setzt, auf Stille, «aber dann auch die Welt hineinbringt, in unserem Fall die Musik». Zumthor weiter: «Ich möchte etwas machen mit Strahlkraft, wie eine alte Burg oder eine alte Kirche, die aus der Landschaft herauswachsen. Nicht ein Haus, das sagt, es tut mir leid, dass ich da bin, ich habe versucht, so flach wie möglich zu bleiben.»

Weitere Meldungen:



– Der Architekt Gion A. Caminada realisiert in Vella (GR) Wohnprojekt. Die Gemeinde will damit der Abwanderung von Dienstleistungen entgegenwirken. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Wohnungen für über 2000 Menschen, 3000 Arbeitsplätze, ein Hotel mit 600 Betten und eine neue Schule für 250 Kinder: Der «Tages-Anzeiger» über Greencity, Zürichs neustes Quartier.



– «Sanfte Operation am Baudenkmal»: Die Zürcher Hochschule der Künste ist zwei Jahre lang saniert worden und «sieht (fast) wieder aus wie neu», schreibt die «NZZ».



– Bieler Autobahngegner laufen bei Bund und Kanton auf: Der Widerstand gegen den A-5-Westast wächst. Die Behörden wollen trotzdem keine Alternativen prüfen, weiss der «Bund».



– Daniel Barenboim eröffnet in Berlin den Pierre-Boulez-Saal – eine «Salle Modulable», wie sie einst für Luzern geplant war. Die «NZZ» berichtet.



– Das blaue Silo beim Bahnhof Renens soll als Studentenwohnheim nach Plänen des Architekturbüros Epure wieder aufgebaut werden. «24heures» berichtet.