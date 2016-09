Implenia blitzt ab

Text: Andres Herzog / 16.09.2016 10:10

Im Streit um die Bauabrechnung für das Letzigrundstadion hat das Obergericht zugunsten der Stadt Zürich entschieden – wie schon das Bezirksgericht vor einem Jahr, meldet die «NZZ». Implenia hatte zusätzliche Werklohnforderungen von rund 20 Millionen Franken verlangt. «Das Gericht verweist im Urteil auf den Vertrag zwischen Stadt und Implenia», so die Zeitung. Es sei ein Werkpreis vereinbart worden, und es sei die Aufgabe von Implenia gewesen, die Ausschreibungsunterlagen zu prüfen. Ein Pauschalpreis stelle eben immer «eine Chance und ein Risiko» dar, zitiert die «NZZ» aus dem Urteil. Implenia hingegen argumentierte, in der zur Verfügung stehenden Zeit sei es ihr nicht möglich gewesen, mehr als dreihundert Einzelpositionen des Vertrags seriös zu prüfen. Die Firma hat 30 Tage Zeit, um das Urteil beim Bundesgericht anzufechten. «Die Werklohnforderungen sind übrigens nicht das einzige Thema, über das die Stadt und Implenia streiten», so die «NZZ». Wegen Mängeln und Bauschäden sind zurzeit noch vier Verfahren am Bezirksgericht hängig.

Weitere Meldungen:



– Die Expats sorgen für Unbehagen auf dem überhitzen Zürcher Wohnungsmarkt. Der «Tages-Anzeiger» analysiert. (Artikel nicht online)



– Das Swissmill-Silo in Zürich verleitet manche zu nächtlichen Guerilla-Projektionen, berichtet der «Tages-Anzeiger». (Artikel nicht online)



– Das Wallis tut sich schwer mit der Umsetzung des Raumplanungsrechts, schreibt die «NZZ». Der Grosse Rat hat das kantonale Ausführungsgesetz verabschiedet, doch die umstrittene Vorlage muss noch vors Volk.



– Die «Basler Zeitung» zeigt erste Bilder des neuen Schiffs, das die Basler Personenschifffahrt bestellt hat. Ostern 2018 soll es am Rheinknie einlaufen.